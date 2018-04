A Bari workshop e concerto con la prestigiosa direttrice d'orchestra argentina Mirta Soto

L'associazione culturale italo-spagnola ACIS BARI presieduta da Antonella Sardelli, presenta nella sua seconda stagione artistica 2018, con la direzione di Leonardo Grittani, un «Progetto internazionale di interscambio culturale», fortemente voluto da quest'anno con l'obiettivo di creare una rete sempre più proficua fra Italia, Spagna e America latina.

Dall'Argentina è giunta in questi giorni a Bari una prestigiosa musicista, la direttrice stabile dell'Orchestra Filarmónica Municipal de Avellaneda, Mirta Soto, che dal 4 aprile sta lavorando con il Coro Dicunt e con l'Orchestra giovanile dell'I. C. Melvin Jones - Orazio Comes di Monopoli (insieme ai musicisti Luciano Ancona, Leonardo Grittani, Gabriella Contento, Teo Carlucci e Damiano Mongelli), portando in Puglia la sua esperienza artistica, didattica e imprenditoriale.

Il progetto si concluderà venerdì 6 aprile, alle 20, nella sede di ACIS Bari, in piazza Umberto 54, con una conferenza dal titolo «Como crear una Orquesta», un workshop di formazione musicale ed un concerto conclusivo con il pianista Maurizio Zaccaria, la cantante Ilaria Cavone ed il Coro Dicunt.

Ingresso libero, infotel: 328.595.93.59.