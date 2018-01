Al Demodè di Modugno il party “Made in Pooglia”

Sabato 13 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto il party “Made in Pooglia”, una festa che mira ad esaltare le eccellenze musicali del nostro territorio, durante la quale si esibiranno tra gli altri Andrea Fiorito, Fabrizio Maselli e Giampy.

Originario di Bari, il dj Andrea Fiorito, spinto da un forte idealismo che lo ha portato a fare della musica dance e del clubbing il suo stile di vita, dopo una laurea in regia conseguita nel 2002, nel 2006 si è trasferito nella capitale europea della musica, Berlino, per addentrarsi nella club culture e formarsi al meglio come artista. Questa sua scelta, che gli ha cambiato la vita, ha segnato profondamente il suo percorso lavorativo. Infatti, in seguito al trasferimento sono seguite la possibilità di esibirsi in quasi tutti i principali club di Berlino prima e di Ibiza poi. Importanti amicizie in ambito musicale e la produzione di alcuni progetti, tra cui il primo, nel 2008 sulla prestigiosa etichetta Cynosure di Mike Shannon. Ottimo fotografo, Andrea ama il bianco e nero tradizionale, ovvero quello analogico su pellicola, così come predilige il suono analogico in studio e nei suoi dj set.

Fiorito, insieme a Fabrizio Maselli e Mattia Caldarulo, si esibirà nella pista live del Demodè, che per l’occasione sarà ribattezza “Ionian Stage”. Nella “Adriatic Room”, solitamente la “Sala Club”, sarà dato spazio ad esibizioni “back to back”, ovvero quelle performance che vedono alternarsi due dj in consolle che selezionano un brano ciascuno. Qui i protagonisti saranno Francesco Dinoia, Alessandro Detuglie, Rapha, Gianfranco Troccoli, Theo Villoni, Roberto Vuccovillo e Giuseppe Scarano. Nella “Mediterranean Way”, ovvero la sala esterna saranno proposte le selezioni musicali di Giampy, Claudio Pepe, Pharma D, Cristian Cinquepalmi e Banter insieme a Shogun.

A completare l’offerta musicale, come sempre ci sarà il Demodè Channel, una vistosa e appariscente postazione radio, nella quale Carlo Chicco e Marco Greco, due noti conduttori radiofonici pugliesi, condurranno il programma radiofonico trasmesso in diretta in fm e sul web

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00