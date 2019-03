In centinaia hanno atteso l’arrivo di Shade e Federica Carta nel centro commerciale Bariblu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Folla di pubblico per il primo appuntamento del BARIBLU love MUSIC, che ha visto sfidarsi sul palco 4 finalisti, che hanno superato le selezioni delle settimane precedenti. Vincitore della prima fase Miky, rapper che ha proposto Nera di Irama e poi un inedito. Una sfida a colpi di note, che ha proiettato il vincitore alla fase successiva e gli ha offerto la possibilità di vincere la realizzazione di un videoclip professionale diffuso sulla pagina ufficiale di Bariblu, anche tramite una speciale campagna di comunicazione sponsorizzata su Youtube con un investimento promozionale di 1.000 Euro. Momento clou dell’inteso pomeriggio l’arrivo di due ospiti davvero speciali il rapper Shade e la giovanissima Federica Carta, direttamente di ritorno dal palco di Sanremo, dove hanno partecipato con il brano “Senza farlo apposta”, l’accoppiata, che ha riscosso grande successo con il fortunato singolo “Irraggiungibile”, si è esibita in un mini live apprezzatissimo da centinaia di fans. “Nel 2019, l’attenzione del Centro Commerciale Bariblu, - spiega il direttore del centro commerciale Giuseppe Conversano - è tutta per il mondo delle note. Tanti gli eventi esclusivi, e gli ospiti straordinari che sino alla fine dell’anno si focalizzeranno su un unico mood: la musica. Il progetto BARIBLU love MUSIC prevede per ogni appuntamento l’esibizione di 8 artisti emergenti si esibiranno sul palco, allestito nell’area eventi del Centro Commerciale, in una sfida a colpi di musica. Il contest prevede ancora 7 di qualificazioni fino a settembre, due giornate di semifinale a ottobre e novembre e la finale di dicembre.

