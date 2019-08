The Three Stooges Electric Quartet

I Three Stooges nascono nell'estate del 2015 dall'incontro di Francesco 'Bizzarro', Francesco Stea e Lelio Mulas. Tre musicisti accomunati dall'amore per il blues, il classic rock e il luppolo, i Three Stooges cominciano subito a suonare nei piccoli locali di Bari e provincia, in formazione acustica intima e confidenziale, divenendo da subito una apprezzata realtà.

Nico De Liso è noto alle forze dell’ordine ed a tutti i frequentatori dei locali più malfamati del circondario, suona ed ha suonato con tante grandi band della città, provincia, nazione, continente.

Il repertorio include i classici rock e blues di Clapton, Stevie Ray Vaughan, Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones, Who, Beatles, Animals e molti altri



start: 21.45

ingresso libero

info e prenotazioni:

3898441323