Nella Cattedrale di Bitonto un concerto suggestivo dedicato alla preghiera mariana per eccellenza "Ave Maria, Dalla Terra, alle Terre, ai Cieli"

Sabato 26 maggio, alle 20,30, nella Cattedrale di Bitonto (ingresso libero), il Traetta Opera Festival rafforzerà il pathos del valore religioso, con un concerto suggestivo dedicato alla preghiera mariana per eccellenza, con venti Ave Maria, per omaggiare le feste patronali di Bitonto. La serata dal titolo «Ave Maria - Dalla Terra, alle Terre, ai Cieli» vedrà in scena il Coro Harmonia Mundi diretto da Nicola Petruzzella, con il soprano Erika Mezzina, il mezzosoprano Maria Candirri e al pianoforte Leo Binetti. Si spazia dalla terra di Puglia con un omaggio a figure di riferimento per intere generazioni di musicisti, come don Salvatore Pappagallo ed Ottavio De Lillo, ad interessantissimi e giovani compositori come Morra e Petruzzella, fino ai grandi musicisti contemporanei e del passato che hanno fatto la storia della musica (da Liszt a Stravinskij, da Mozart a Rachmaninov). I pochi versi che racchiudono il mistero e l’omaggio alla Santa Madre hanno ispirato da sempre composizioni solistiche e corali. Questo concerto le presenterà in un momento che, dalla semplicità del canto e della musica, raggiunge gli animi e si eleva al cielo.