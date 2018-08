I Terraròss in concerto ad Alberobello per “Birra fra i trulli”

Mercoledì 22 agosto i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, si esibiranno, con il loro singolare show, fatto di pizziche, tantarelle e tammuriate, ma anche di tante gags e sketch esilaranti, ad Alberobello in occasione della diciottesima edizione di “Birra fra i trulli”, in programma dal 19 al 26 agosto, organizzata dalla Pro Loco del comune barese.

Dominique Antonacci, Giuseppe De Santo, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo, Carlo Porfido, Nico Vignola, Stefano Pepe e le ballerine Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo, che in questa estate hanno avuto modo di esportare la nostra tradizioni a Cannes e a Mosca, proseguono incessantemente il loro tour per il meridione, partecipando alle più importanti manifestazioni. In questa occasione i Terraròss partecipano a questa otto giorni dedicata alla birra, all’insegna anche dell’animazione, della musica e della gastronomia locali.

Durante l’esibizione saranno proposti sia i brani più apprezzati dei Terraròss come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altre ancora che le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo. Alla musica, inoltre si aggiungeranno sketch e gags proposte per coinvolgere i presenti.

L’ingresso al live dei Terraròss è gratuito.

Live Terraròss – Via Bainsizza, 7– Alberobello (Ba)

Info: www.terraross.it