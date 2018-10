Capodanno con la "Happy New Swing Year" e la Petruzzelli Swing Orchestra

Per la fatidica, e temibile domanda "cosa fai a Capodanno?" la risposta ve la suggeriamo noi.

Martedi 1 gennaio, alle 11:00 e alle 19:30, torna l'appuntamento con il concerto "Happy New Swing Year" e la neonata Petruzzelli Swing Orchestra.

I biglietti (5 euro per ogni ordine di posto non numerato) saranno in vendita da lunedì 22 ottobre sul sito www.bookingshow.it e al botteghino del Teatro Petruzzelli.