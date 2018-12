Al Petruzzelli il Concerto di Capodanno con l'Odessa Philarmonic Orchestra

L’ Odessa Philarmonic Orchestra diretta da Hobart Earle, già noto al pubblico della Camerata, avrà come solista Alexey Stadler, uno dei migliori giovani violoncellisti della sua generazione, vincitore di importanti premi e con già all’attivo concerti da Tokio a New York: in programma l’esecuzione del fantastico 1° Concerto per Violoncello e Orchestra di D. Shostakovic, oltre alla Sinfonia n. 9 op. 95 “Dal nuovo mondo” di Anton Dvorak.

Per prenotazioni congiunte dei due Eventi, la Camerata offre a tutto il pubblico per le prossime festività una particolare promozione.

Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata infotel 080/5211908 e on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it.