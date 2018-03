Concerto con delitto, a Bari il gioco musicale in atmosfera noir

Mercoledì 11 Aprile alle ore 21:30 a Bari, il comitato organizzativo CCD Eventi propone un originale connubio di musica e cibo, gioco e relax in atmosfera noir. La classica cena con delitto verrà organizzata in maniera innovativa, incentrata su un concerto cantautorale con alcune celebri canzoni mascherate e melodicamente alterate, insieme ad un menu gratuito in premio per il miglior detective che le identifica.

Il luogo dell’evento è segreto e prevede un numero massimo di 50 partecipanti con ingresso a pagamento (20€/biglietto) con menu fisso (antipasto, primo, dolce e drink), concerto e gioco. I partecipanti entreranno nel ruolo di detective per individuare le canzoni uccise (in armonia, melodia o testo) e ricostruire la trama del delitto ascoltando l'intera scaletta.

Il regolamento sarà accuratamente spiegato ad inizio serata. Le prenotazioni sono registrate entro il 4 Aprile tramite invio di nome e cognome all’indirizzo mail ufficiale di CCD Eventi (ccd.eventi@gmail.com), dal quale poi i partecipanti riceveranno la comunicazione del luogo con una settimana di anticipo.

Saranno Alfredo Colella (Voce e chitarra) ed Enrico Elia (pianoforte) ad uccidere alcune canzoni al fine di unire il delitto musicale a piccoli sketch teatrali. Membri della popolare band pugliese “U’ Papun”, conosciuta per le esibizioni di musica e teatro insieme ad un repertorio di jazz, folk e rock, hanno aperto vari concerti di artisti come Teresa de Sio, Morgan, Marta sui Tubi, Apres la Classe e Rezophonic. La band ha inoltre partecipato a svariati festival locali e nazionali, vincendo numerosi concorsi in giro per l’Italia.

CCD Eventi è un comitato organizzativo di giovani musicisti e studenti del MAST Academy di Bari, avente l’obiettivo di proporre una serie di serate musicali e di intrattenimento in modo nuovo e accattivante. Per gli appassionati di musica e non, tali eventi assicurano un fine giornata di relax, ma anche di gioco ed intrattenimento.



Info e Prenotazioni

Tel. : +39 333 202 6528