All'AncheCinema Royal il concerto dell'Orchestra Metropolitana dedicato a Domenico Modugno

Giovedì 13 settembre, alle ore 20.00, nel Teatro AncheCinema in Corso Italia 112 di Bari. (info biglietti 10 euro intero, ridotto 5 euro) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Vito Andrea Morra, interamente dedicato a Domenico Modugno.

Meraviglioso Mimmo è il titolo dell’iniziativa che vedrà la partecipazione di Giulio Di Leone alla chitarra, Michele Campobasso al piano, Fabio Delle Foglie alla batteria, Gianluca Fraccalvieri al basso e delle voci di Luciana Negroponte, Francesca Leone, Patty Lomuscio e Beppe Delre.

In programma una selezione dei titoli più noti del repertorio di Domenico Modugno come: Volare, Piove, Meraviglioso, Dio come ti amo, Amara terra mia, Chi si vuol bene come noi, Strada 'nfosa, Resta cu' 'mme, Tu si 'na cosa grande, Vecchio frac, Stasera pago io e La lontananza.