Concerto dei vincitori del concorso “Armando Renzi” per le domeniche in musica dell’Eurorchestra

Domenica 2 Dicembre, alle ore 20, a ingresso libero, si terrà il Concerto dei pianisti Alessandro Zanotti ,bresciano, e Giovanni Finucci, romano, vincitori del Concorso “Armando Renzi 2018” tenutosi a Trevignano Romano (Roma) nel maggio di quest’anno.

Il Concorso, dedicato alla figura del grande compositore Armando Renzi, Maestro della Cappella Giulia del Vaticano, e docente di composizione per alcuni anni nel Conservatorio Piccinni, chiamatovi da Nino Rota direttore dell’Istituzione.



I Direttori Artistici dell’EurOrchestra Francesco Lentini e Angela Montemurro (allieva essa stessa di Armando Renzi), invitando i vincitori del Concorso a esibirsi nella Stagione de “ Le Domeniche in Musica in San Carlo” esaudiscono la promessa di onorare la memoria del grande musicista Armando Renzi, fatta alla figlia del Maestro, Maria Carla Renzi, scrittrice e poetessa, venuta a mancare nel dicembre del 2017.



In programma musiche di Liszt, Schumann, Skriabin, Bach e Moszkowski.

Ingresso libero.



