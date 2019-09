Concerto della nuova accademia Civera

Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 20,30 (porta ore 20) nell'elegante Salone delle Muse del teatro Petruzzelli (sede del prestigioso Circolo Unione di Bari, in via Alberto Sordi 7) avrà luogo lo spettacolo inaugurale della "Nuova Accademia Civera" che vedrà impegnati giovani musicisti ed ospiti d'onore. A questo evento si accede per invito che potrà essere richiesto, fino ad esaurimento posti, telefonando al 3474978686. Ad esibirsi ci saranno violinisti, pianisti, flautisti e cantanti tra cui (in ordine alfabetico) Ginevra Barracane, Alessio Bidoli, Marisa Cappelluti, Martina Ciocia, Agata De Giosa, Anna Chiara Di Chio, Sabrina Di Maggio, Letizia Lauta, Stefania Lubelli, Gabriella Nanna, Alessandra Pellicani e Mario Valentino Scarangella. Questa serata inaugura l'attività della Nuova Accademia Civera sorta di recente a Bari in ricordo della storica "Accademia di Cultura ed Arte Civera" fondata dal Cav. di Gran Croce Ignazio Civera. Presenteranno Giorgia Gabriele e Manuela Vista.