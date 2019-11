Concerto di Natale 2019 Serena Associazione Onlus

Il GRUPPO SERENA ONLUS, festeggia 25 anni di attività nel campo dell’assistenza domiciliare per anziani e disabili, con il consueto

CONCERTO DI NATALE con le voci di MARINELLA MILELLA e BRIAN LUCAS e i loro musicisti, che riproporranno brani di A. Piazzolla,

C. Chaplin, B. Streisand, G. Gershwin, M. Jackson, J. Taylor, Marvin Gaye ed i classici brani natalizi della tradizione americana.

L’evento, che avrà luogo il 22 DICEMBRE 2019 nella CHIESA DI SAN FERDINANDO in Via Sparano a Bari, rientra nell'ambito delle iniziative gratuite rivolte all'intera cittadinanza per queste festività natalizie.

L' INGRESSO E’ LIBERO!

Marinella Milella - voce

Brian Lucas - voce

Nico Drammissino – pianoforte

Pino Donvito – basso e contrabbasso

Vito Spinosa – sax e clarinetto

Angelo Novielli – batteria