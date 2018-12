Per Natale a Bari il concerto di musica popolare con Ambrogio Sparagna in piazza del Ferrarese

Dopo lo spettacolo di luci e suoni che ha accompagnato l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese, domani, nel Christmas Garden allestito da Amgas srl per queste festività, spazio alla grande musica con “Dicendo VOLA VOLA”, un progetto curato da Ambrogio Sparagna sui canti e gli strumenti musicali delle Novene di Natale.

8 dicembre

ore 21.00 - piazza del Ferrarese

Dicendo VOLA VOLA

Canti e strumenti musicali delle Novene del Natale

Un progetto di Ambrogio Sparagna con la partecipazione di Annarita Colaianni (voce), Marco Tomassi (zampogna gigante), Marco Iamele (zampogna zoppa, ciaramella), Erasmo Treglia (ciaramella, ghironda, torototela), Ambrogio Sparagna (voce, organetto, zampogna).

L’atmosfera musicale del Natale con i suoi protagonisti classici: gli zampognari e le voci popolari. Un progetto tra novene e pastorali tradizionali che vede in azione, oltre alle voci e alla zampogna, numerosi strumenti popolari italiani. Un viaggio nella memoria musicale che permette di scoprire o di riscoprire - attraverso storie, suoni e strumenti musicali - l’affascinante mondo legato alla tradizione popolare del Natale. In primo piano zampogna e ciaramella, gli strumenti più significativi della tradizione italiana, ai quali si affiancano l’organetto, la ghironda, il torototela (violino a tromba), la tofa (conchiglia) e una serie di altri piccoli strumenti che vengono ancora utilizzati per il tradizionale repertorio delle novene. Alle voci è affidato il repertorio delle novene e dei canti liturgici che risvegliano la memoria e quel sentimento di devozione e fede popolare proprio della tradizione dell’Italia centro‐meridionale. A coordinare l’ensemble vocale-strumentale Ambrogio Sparagna, uno degli artisti più importanti della nuova musica popolare italiana.

In mattinata, invece, appuntamento con la camminata dei Babbo Natale promossa dalle associazioni di runner cittadini, alla quale parteciperà anche l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli. Il raduno è fissato alle ore 10 sul piazzale della Basilica di San Nicola per attraversare le strade della città, con in testa un cappello da Babbo Natale, accompagnati dal suono delle zampogne. L’arrivo è in piazza del Ferrarese, dove la Lega italiana fibrosi cistica Puglia donerà un piccolo pandoro ai partecipanti.