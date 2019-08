Stefania Dipierro in "Girandole e Fiori -Base Terra Trio" a Santeramo in Colle

Dopo il successo del primo appuntamento della rassegna "Chiacchiere a vacand ": evento in programmazione nella rassegna estiva del Comune di Santeramo in Colle organizzato in collaborazione tra Assessorato al Turismo e l'Associazione Culturale Virginia Woolf

SABATO 3 AGOSTO ORE 21

ATRIO PALAZZO MARCHESALE DI SANTERAMO

secondo appuntamento con STEFANIA DIPIERRO IN TRIO.

Chiacchier a vacand è un format che prevede 3 appuntamenti con musicisti di taratura nazionale e internazionale .Nell'atrio del Palazzo Marchesale ,magnifico salotto naturale ,ogni Live Music sarà preceduto da dialoghi apparentemente inutili per valorizzare ,ritornare alla bellezza degli incontri tra amici per vivere il territorio e sentirsi "appartenenti ".

Start ore 21

Sabato 3 Agosto alle 21,nell'Atrio del Palazzo Marchesale di Santeramo in Stefania Dipierro in

"Girandole e Fiori -Base Terra Trio"

Dal Brasile all’House

Stefania Dipierro – voce

Piero Vincenti – piano elettrico, synth

Fabio Accardi – batteria, percussioni.

Stefania Dipierro cantante trasversale, autrice e compositrice, dalla forte ed elegante personalità musicale, ama esprimersi libera sui territori del jazz, della musica popolare brasiliana –MPB-, italiana, soul, rock, elettronica. Vive la musica per accendere e riaccendere emozioni, per ballare e per riflettere filosofia, poesia e vita.

Cresciuta tra Bari e Lecce, ha vissuto a Roma e poi Amsterdam, una vita sempre in movimento, canta in formazioni più intime di duo, fino al combo, Big Band e Orchestra Sinfonica. Ambienta e muove la sua voce, il suo corpo ed il suo pensiero, in un ambito riferito alla libertà di espressione artistica. E’ artista a tutto tondo anche negli spazi di arte contemporanea. Visionaria performer riconosciuta a livello europeo con i suoi progetti: “Stefania Dipierro & the Paz Community: Base Terra“- Incipit Records/Egea Music, IT 2018

"Vortici di Idee’ ha ispirato il videoclip ufficiale di lancio dell’album, apre con il dolce cullare del suono di un carillon per poi svegliarsi e provare una scossa alla propria sequenza della normalità.

'Nicola Conte presents Stefania Dipierro: Natural’ etichetta inglese FarOutRecordings , UK 2016 - official video 2016

Canto l'Amore con Mirko Signorile, Luca Alemanno, Raffaele Casarano.

Connections:Italia-Brasil feat. Mark 4,Rosalia de Souza, Les Hommes, Fabrizio Bosso ..

La rivista inglese ALL ABOUT JAZZ l'ha definita la Sade brasiliana.

E' accompagnata da due musicisti speciali, già compagni musicali dagli anni del Fez barese di Nicola Conte, affini per formazione e sensibilità : il pianista Piero Vincenti, una vera eruzione di groove ed energia ed il batterista poliritmico e versatile Fabio Accardi

Attraverso la musica di questo concerto si vuole diffondere il pensiero positivo Fortuna Audax Juvat. L'atmosfera del concerto è rarefatta ed incalzante e raggiunge il pubblico fino a farlo muovere perchè la musica porta ritmo alla notte e linfa al giorno... "Emozionarsi per riflettere"