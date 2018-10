Dub Fx live con Mr. Woodnote alla Casa delle Arti di Conversano

Un talento unico nato come artista di strada ed uno straordinario successo planetario ottenuto da indipendente sui social network e Youtube. L’artista australiano Benjamine Stanford, in arte Dub Fx, si esibisce alla Casa delle Arti di Conversano (BA) il prossimo 3 novembre, accompagnato dal sassofonista Mr. Woodnote.

Uno spettacolo da non perdere, ricco di energia e positività, caratterizzato da un originale mix di generi diversi (ritmi hip hop, jazz, reggae, samba, drum ‘n bass e dubstep) e apprezzato sui palchi dei migliori festival in tutto il mondo.

I biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket.it e Oooh Events.

DUB FX LIVE FEAT. MR. WOODNOTE

Sabato 3 novembre 2018

Casa delle Arti, via Donato Jaia, 14, 70014 Conversano (BA)

Inizio ore 21:00

PREVENDITA ONLINE e presso tutti i punti vendita del circuito VivaTicket.it e Oooh Events

Infoline: 393 9639865

Email: listainfo@bassculture.it