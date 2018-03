Elio e le Storie Tese in concerto al Palaflorio di Bari con il loro "Tour d'addio"

Dal 20 aprile, con il Tour d’Addio, Elio e le Storie Tese raggiungeranno i fan di tutto il Paese che non sono riusciti a partecipare al grande Concerto d’Addio. Raccontano: «Dopo avere preso atto di quanti avrebbero voluto, ma non hanno potuto, raggiungere Milano per partecipare alla festa al Mediolanum Forum, abbiamo accettato la proposta di organizzare un altro giro di concerti. Un Tour d’Addio, che sarà però “a scadenza”: da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018».



Le date già annunciate:

20 aprile Montichiari (Bs), Pala George

21 aprile Padova, Kioene Arena

3 maggio Torino, Pala Alpitour

5 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

8 maggio Genova, RDS Stadium

10 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

12 maggio Roma, Pala Lottomatica

14 maggio Napoli, Palapartenope

17 maggio Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

19 maggio Bari, Pala Florio

23 maggio Rimini, RDS Stadium