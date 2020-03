I Fast Animals and Slow Kids in concerto al Demodè di Modugno

Concerto dei Fast Animals and Slow Kids sabato 16 maggio sempre al Demodé Club di Modugno (BA).

Il concerto era in programma il 14 marzo ma date le recenti disposizioni governative, il concerto dei Fast Animals and Slow Kids è posticipato a sabato 16 maggio sempre al Demodé Club di Modugno (BA).

I biglietti già acquistati con la data del 14 marzo restano validi.

Per chi invece volesse rinunciare, si può richiedere il rimborso del biglietto entro il 13 marzo presso il rivenditore da cui è stato acquistato.



I Fast Animals and Slow Kids faranno tappa a Bari il prossimo 16 maggio 2020 al Demodé Club di Modugno (BA) per presentare il loro quinto disco "Animali notturni".



Con questo nuovo lavoro, i FASK rimangono liricamente introspettivi e musicalmente rudi ma cristallini e consapevoli. Questo disco, prodotto da Matteo Cantaluppi, è diretto, senza fronzoli ma pieno di dettagli, un punk pulito e rotondo. In questo nuovo progetto la band dimostra di continuare a evolversi rimanendo fedeli al proprio animo rock e diretto e proseguono in quella graduale ma importante maturazione che li ha resi una delle realtà più interessanti tra le band nostrane. “Animali notturni” è un disco più armonioso e omogeneo rispetto ai precedenti lavori.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS IN CONCERTO

Sabato 16 maggio 2020

Demodé Club, via dei Cedri n. 14, 70026 Modugno (BA)

Inizio ore 21:00

Biglietto: 18,00 euro + d.p.

Prevendite disponibili su Dice e Ticketone

Infoline: +39 393 9639865