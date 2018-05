Al Demodè Club di Modugno in concerto Federica Carta, giovane cantautrice romana

Martedì 8 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba), farà tappa Federica Carta, giovane cantautrice romana che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici”, lo scorso anno e che attualmente sta girando i club italiani con il suo “Meglio di un film tour 2018”, con il quale sta proponendo i brani del suo secondo lavoro discografico.

Amante del canto e della musica neo soul, pop soul e pop, già in tenera età si è avvicinata allo studio della musica, avendo come punto di riferimento artisti quali Paolo Nutini e Alicia Keys. La partecipazione al noto talent show delle reti Mediaset, l’ha fatta conoscere dal grande pubblico. Fin dalle prime esibizioni la cantante è riuscita a conquistare i professori con la sua voce e i compagni con la sua dolcezza, riuscendo a ottenere quasi sempre il punto nelle sfide dirette interne. Al termine del suo percorso nella fase pomeridiana, Federica è entrata nella Squadra Blu, diretta da Elisa e dai coach Rudy Zerbi e Veronica Peparini. In questa fase finale di “Amici” l’artista ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mondo della discografia con il primo album, pubblicato per Universal Music e certificato disco d’oro. Questa è stata per lei la realizzazione di un sogno ed anche per tale motivo il cd porta il suo nome. Al suo interno si trovano brani come “Forte e chiaro“, “Dopotutto“, “Ti avrei voluto dire” e “Se ancora c’è”, che la stessa Carta ha presentato durante il programma televisivo. Successivamente, nel novembre del 2017, Federica è tornata a far parlare di sé grazie al duetto con il rapper Shade sulle note di “Irraggiungibile”, disco di platino, e il cui video ufficiale ha superato quota 40 milioni di visualizzazioni. Qualche mese più tardi, invece, a fine gennaio, la cantautrice ha debuttato come conduttrice per “Top Music”, su Rai Gulp, che riporta in tv le classifiche musicali sulla base dei dati rilevati da FIMI/GfK. Sempre in ambito televisivo, ha partecipato alla colonna sonora della nuova serie tv di Disney Channel Italia, “Penny On M.A.R.S.”, interpretando con l’attrice e cantante Olivia-Mai Barret il brano “Rain and Shine – Ci sarò Ci sarai”, pubblicato venerdì 27 aprile 2018. Anticipato dal singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” ft. La Rua, il disco, il 13 aprile è stato pubblicato il suo secondo album “Meglio di un film”. Questo è un album che vede l’apporto di tre produttori e che presenta, anche per questo, una maggiore varietà nelle sonorità.

Durante il concerto Federica Carta, accompagnata dalla sua band, proporrà le sue nuove undici canzoni ma anche qualche successo del precedente lavoro discografico.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006 - 3475358799

Apertura: 20:00