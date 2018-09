Nell'Auditorium dell’Archivio di Stato di Bari il concerto del Circolo Beethoven per la Festa dei Lettori

Venerdì 28 settembre alle ore 20.00 presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato di Bari, Stefania Gianfrancesco, insieme al pianista Dario Novielli, presenta “Musica, velluto e poesia. Il mondo di Gabriele d’Annunzio”.



Il poeta pescarese è il simbolo dell’Arte Nuova e di quell’epoca ricca di fascino e contraddizioni di cui detta mode e parole. Ama il lusso, suscita scalpore, sniffa cocaina e colleziona oggetti d’arte e creditori: tutto nella sua vita è estremo. Tuttavia dietro l’immagine sofisticata e sfacciata da esteta c’è un’esistenza di lavoro e isolamenti che durano settimane o addirittura mesi.

Le esecuzioni delle musiche di Chopin, Debussy e Satie saranno intrecciate all’approfondimento letterario e musicale, che porterà alla scoperta del mondo autentico del Vate. Che cela un volto intimo, permeato da una sensibilità raffinata, fatta di gesti, atmosfere e segrete carezze.



Organizzato dal presidio del libro Il Circolo Beethoven, in collaborazione con l’Archivio di Stato e in occasione della Festa dei Lettori 2018, il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Auditorium Archivio di Stato di Bari, via Pietro Oreste, 45. Info +39 347 1806639.