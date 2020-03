Concerto finale della master di violino della Maestra Giulia Buccarella

Venerdì 13 marzo 2020 alle ore 20,30 (porta ore 20) nel Salone delle Muse del Teatro Petruzzelli (sede del CIRCOLO UNIONE di Bari in via Alberto Sordi 7, largo Teatro Petruzzelli), organizzato dall'associazione "Nuova Accademia Civera" diretta da Mario Valentino Scarangella, avrà luogo il CONCERTO finale di una masterclass di Violino tenuta dal m° Giulia Buccarella Poullot. Si esibiranno (in ordine alfabetico): Ginevra Barracane, Sabrina Di Maggio, Claudia Giorgio, Antonio Iampietro, Annalisa Novembrini, Alessandra Pellicani, Flavia Quaranta ed Asia Tiberia Ventura (collaboratore al pianoforte: Mario Valentino Scarangella). In programma musiche di Franck, Mendelssohn, Mozart, Portnoff, Ravel, Schubert e Viotti. Al concerto si accede esclusivamente per invito che può essere richiesto, fino ad esaurimento posti, telefonando al 3474978686.i