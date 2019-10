Recital di fine Masterclass con Maria Grazia Pani a Palazzo Pesce

Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce risuonano le note del concerto finale di “Belcanto: tecnica vocale e interpretazione”, Masterclass di perfezionamento in canto lirico tenuta da Maria Grazia Pani e realizzata in collaborazione con l’Associazione A.gi.mus di Mola di Bari.

Un recital operistico in Puglia in cui a essere protagonisti saranno i sette allievi provenienti da Italia e Cina: le melodie immortali del melodramma riviv ranno nelle loro voci dopo il lavoro di approfondimento degli aspetti legati a tecnica, stile, interpretazione svolto nei tre giorni precedenti sotto la cura attenta e sensibile di Maria Grazia Pani, soprano dal repertorio vasto ed eclettico, un’artista presente sui palcoscenici più blasonati in qualità di cantante, regista e librettista di opere liriche e didatta appassionata e riconosciuta a livello internazionale, con numerosi allievi vincitori di concorsi Internazionali (Aslico, Rubini, Beppe De Tomasi, Valerio Gentile), e attualmente docente di Canto lirico al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Ad accompagnare al pianoforte sarà Selim Maharez, diploma in Pianoforte, Musica vocale da Camera e Composizione con massimo dei voti e lode al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento con prestigiosi artisti del calibro di Aldo Ciccolini, Elly Ameling, Vincenzo Scalera e Richard Barker, e una carriera che lo vede esibirsi, fra le altre cose, al Teatro Petruzzelli di Bari e all’International Lied Festival di Zeist in Olanda.

Al termine della serata saranno consegnati gli Attestati di frequenza dell’Atelier delle Arti.

Ticket: 5 euro

Mercoledì 30 ottobre 2019 h 20.30|Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it