A Molfetta il live concert dei Godplay, un evento singolare, ricco di musica, riflessioni, poesia e momenti di animazione

Venerdì 18 maggio 2018 alle ore 20.30 a Molfetta presso Pane & Amore si svolgerà il live concert dei Godplay, christian band pop/rock, che torna a farsi ascoltare con un evento singolare, ricco di musica, riflessioni, poesia e momenti di animazione.

L'evento, organizzato in collaborazione con il CENTRO VOCAZIONALE dei Frati Minori di Puglia e Molise, consentirà di scoprire alcuni tratti salienti della vita di Francesco d'Assisi, uomo e santo quanto mai attuale sul fronte scomodo delle tematiche della pace, del dialogo tra i popoli, dell'attenzione ai poveri e al creato.

Il live, intitolato In the name of love (riprendendo il sottotitolo di Pride degli U2), sarà così un'occasione non solo di gioia e divertimento ma anche di condivisione di messaggi positivi, sole armi di cui ha bisogno la nostra quotidiana speranza di stare in questo mondo nel nome dell'Amore.

In the name of love – Godplay live concert

Francesco De Vivo - voce

Luigi Prencipe - voce

Fra Nicola Violante - voce

Mariagrazia De Cristofaro - voce

Roberta Carlucci - voce

Vito Murgolo - chitarra acustica

Maurizio Maurelli - chitarra elettrica ed effetti

Giuseppe Carella - batteria

Mimmo Corallo - basso

Alessandro Cellamare - percussioni

Evento in collaborazione con il CENTRO VOCAZIONALE dei Frati Minori di Puglia e Molise

Presentazione e momenti di animazione a cura di Fra Luigi Riccio con interventi di Fra Nicola Violante e contributi poetici di Roberta Carlucci

Venerdì 18 MAGGIO 2018

h 20.30