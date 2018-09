Concerto gratuito di Giovanni Allevi nella notte più bella del Puglia Outlet Village tra shopping ed enogastronomia

Sabato 22 settembre, il concerto gratuito di Giovanni Allevi sarà il clou della meravigliosa “Village Night” nella Land of Fashion pugliese.

La notte più bella del Puglia Outlet Village, giunta alla terza edizione, riesce a unire con classe degustazioni d’eccellenza, musica e territorio, promettendo un’esperienza unica di shopping associato a percorsi enogastronomici, assaggi di ottimi vini e di alcune delle più buone birre artigianali. Il tutto condito dall’attesissimo concerto del compositore contemporaneo di Ascoli Piceno, che si esibirà dalle ore 21.

Il pianista che ha attirato l’attenzione di tutta la critica musicale italiana continua a perseguire l’obiettivo di rinnovamento della cosiddetta musica colta. Nei suoi concerti indossa soltanto Jeans, T-shirt e sneakers, non per rinnovare il look del musicista classico, ma perché, come ama dire lo stesso musicista, "la musica è l'essenziale, tutto il resto è superfluo". I giovani affollano i suoi concerti, emozionati da una musica nuova, che ha le proprie radici nella tradizione classica, vicina però alla sensibilità dei nostri giorni.

Il fenomeno musicale Allevi salirà sul palco dell’Outlet di Molfetta per completare un’edizione della “Village Night” davvero invitante. Infatti, tra le vie dello shopping dell’outlet pugliese, nelle isole di degustazione appositamente allestite, si potranno assaporare alcuni eccellenti vini pugliesi oltre ad alcune delle birre artigianali più interessanti.

A impreziosire ulteriormente la serata della Land of Fashion pugliese ci saranno, già dalle ore 18, i gradevolissimi “corner musicali” e il DJ set affidato alle sapienti mani della bellissima modella Mari Ka.

Inizio “Village Night”: ore 18,00

Inizio concerto: ore 21,00

Accesso: gratuito

Chiusura Store: ore 24,00

Info: www.pugliaoutlet.it