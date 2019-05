Nel Puglia Outlet Village il concerto gratuito di Luca Carboni. In occasione dello show del cantautore italiano, i negozi del Village di Molfetta resteranno aperti sino alle 23

La musica d’autore italiana è sempre più protagonista nel Puglia Outlet Village, con il concerto gratuito di Luca Carboni, in programma sabato 29 giugno alle ore 21. All’interno dell’immancabile Summer Fest, evento in contemporanea nei cinque Outlet Village d’Italia, la Land of Fashion pugliese parte con la performance di uno dei cantautori nazionali più amati dal pubblico italiano.

Il concerto di Luca Carboni nel Puglia Outlet Village fa parte del suo Sputnik Tour (dal nome del suo ultimo lavoro, Sputnik), partito nell’ottobre scorso e segue le tantissime collaborazioni con alcune delle voci più significative della canzone contemporanea, come Jovanotti, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Elisa, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, solo per citarne alcuni.

Il Bolognese Luca Carboni ha debuttato sulla scena musicale nel 1981, per esordire come solista solo tre anni dopo e raggiungere il successo del grande pubblico nel 1987 con il singolo “Silvia lo sai”. Da allora Carboni non si è più fermato, sia come cantautore che come musicista, scrivendo e interpretando alcune delle più note canzoni italiane, come “Farfallina”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Mare mare” e tante altre.

Intanto, per l’occasione, i negozi del Village rimarranno aperti sino alle ore 23, nell’intento di offrire un’esperienza di shopping ancora più completa.