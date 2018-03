Il concerto gratuito dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio all'auditorium Nino Rota

Il conservatorio Niccolò Piccinni ha organizzato un concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza nel corso del quale la sua Orchestra Sinfonica si esibirà sul palcoscenico del ritrovato auditorium Nino Rota per due serate consecutive, giovedì 22 e venerdì 23 marzo, a partire dalle ore 20.30.

Sono ancora pochi i biglietti disponibili per assistere all’evento, per partecipare al quale l’amministrazione comunale ricorda che è possibile utilizzare la navetta E del park&ride che serve il Polipark di via Solarino ed effettua il capolinea in piazza Moro, con ultima corsa alle ore 23.

Di seguito il programma del concerto, diretto dal maestro Giovanni Pelliccia:

· Gioacchino Rossini

Sinfonia da La gazza Ladra

· Benjami Britten

Soirées musicales op. 9

Matinées musicales op. 24

· Leonard Bernstein

Three dance episodes from On the town

· Dmitrij Shostakovich

Suite per orchestra di varietà

Tahiti-Trot.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti http://www. conservatoriopiccinni.eu/