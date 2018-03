Allo Showville concerto gratuito dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana per l'inaugurazione della stagione concertistica

In occasione dell’inaugurazione della stagione sinfonica 2018, la Città metropolitana organizza un concerto gratuito presso il multisala Showville di Bari nella giornata di giovedì 5 aprile, con inizio alle ore 21.

Per l’occasione l’orchestra diretta dal maestro Michele Marvulli, con pianista solista Giorgio Trione Bartoli, eseguirà per il pubblico musiche di Nino Rota, George Gershwin e Maurice Ravel.

Per la serata del 5 aprile, 300 inviti gratuiti saranno disponibili a partire da domani, venerdì 30 marzo, presso la sede centrale dell’Urp del Comune, in via Roberto da Bari 1: i cittadini interessati potranno ritirarli presentando un documento di riconoscimento. Si precisa che potrà essere rilasciato un solo biglietto per ciascun documento presentato.

Gli operatori dell'Urp saranno a disposizione per la consegna dei biglietti nei giorni e negli orari di seguito indicati:

· venerdì 30 marzo: dalle ore 9.30 alle 11.30

· martedì 3 aprile: dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30

· mercoledì 4 aprile: dalle ore 9.30 alle 13.30

· giovedì 5 aprile: dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30.

Gli ulteriori inviti saranno, invece, riservati agli studenti dei licei musicali e coreutici della Città metropolitana di Bari.

Il concerto per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Orchestra metropolitana si svolgerà invece presso l'auditorium del Conservatorio Nicolò Piccinni in data da definirsi.