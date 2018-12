Concerto itinerante di percussioni "One beat drumline"

Evento organizzato dall'Associazione SERENA ONLUS di Bari, nell'ambito delle iniziative gratuite rivolte all'intera cittadinanza per queste festività natalizie.

Sabato 8 dicembre alle ore 19,30 vi aspettiamo in Piazza Ferrarese per il concerto itinerante di percussioni a cura delle ONE BEAT DRUMLINE, guidate dal Maestro Nico Marzovilla.



NUMEROSI PER CONDIVIDERE CON NOI LA GIOIA E LA MAGIA DEL NATALE.