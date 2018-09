Riparte la nuova stagione 2018/2019 dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz” che quest’anno compie dieci anni dalla sua fondazione. Il titolo del nuovo cartellone infatti è “10” e comprende i nomi dei più grandi protagonisti della scena jazzistica nazionale ed internazionale con uno sguardo ai grandi musicisti pugliesi. Sabato 22 settembre, alle 21,00 al Teatro Forma a Bari si esibisce l’Inside Jazz Quartet, con il progetto – album ‘Portraits’, basato sulla ricerca di brani (ben 12) non usuali di autori e grandi maestri del jazz. La band interpreta Thelonious Monk, Wayne Shorter, Jusef Lateef, Steve Swallow e Carla Bley, partendo quindi dalla scrittura originale per proporre poi un’interpretazione personale. Composto daTommaso Bradascio alla batteria, Massimo Colombo al pianoforte e al Fender Rhodes, Tino Tracanna al sax tenore e soprano, Attilio Zanchi al contrabbasso, l’Inside jazz Quartet è formato da musicisti di fama internazionale, ciascuno dei quali con un curriculum d’eccezione. Il quartetto è stato creato e voluto fortemente dai quattro jazzisti, appassionati come non mai da questa musica così viscerale, creativa e sempre imprevedibile. La band abolisce il tradizionale concetto di leader e accompagnatore e favorisce il contributo dei singoli membri in modo equiparato. Essi interagiscono tra loro in modo naturale e fluido, con scambi di frasi ritmiche e armoniche che si ripetono e si inseguono l’una con l’altra. Tutto questo in un comune sentire che abbraccia la forza del jazz in un’unica strada.

Costo biglietto: 25,00 euro settore “A” – 20,00 euro settore “B”

Il prossimo appuntamento con l’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz” è sempre al Teatro Forma domenica 7 ottobre con un concerto fuori abbonamento del duo Parva Mundi, composto da Ivana Marija Vidovic al pianoforte e Koji Miura al clarinetto.

La nuova stagione musicale prevede ben 17 concerti di cui 10 in abbonamento e 7 fuori abbonamento. Anche quest’anno l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” si spinge oltre l’ambito ristretto delle tradizioni, ed in particolar modo quella del Jazz, per incontrare le radici culturali europee colte, il fermento delle musiche di confine come il rock, l’hip hop e le avanguardie. Tra i grandi nomi che prenderanno parte alla rassegna “10” ancheEnrico Rava, Joe Lovano e Dee Dee Bridgewater.

Il costo dei concerti in abbonamento è di 250,00 euro e di 340,00 euro per tutti i 17 concerti per il settore A, mentre per il settore B 160,00 euro per i concerti in abbonamento e 240,00 per tutti i concerti fuori e in abbonamento.

L’Associazione quest’anno amplia l’offerta per gli over 70 e per gli studenti fino a 26 anni con un abbonamento di 140 euro per tutti i 17 concerti.

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it.