Nell'Auditorium Nino Rota, masterclass e concerto di saxofono con il Maestro Federico Mondelci

È in programma per mercoledi 21 maggio 2019, con inizio alle ore 20,30 presso la Saletta del’Auditorium “Nino Rota”, il concerto conclusivo della Masterclass di Saxofono, che si terrà a Bari nei giorni 27-28-29 maggio a cura del M° Federico Mondelci.

Solista, camerista, direttore d’orchestra, docente e organizzatore, Federico Mondelci è da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale. La sua carriera, iniziata dopo gli studi a Pesaro e a Bordeaux, lo ha portato anche a fianco di prestigiose orchestre (Scala, Filarmonica di San Pietroburgo, BBC Philharmonic etc.) in tutto il mondo, dove propone sia le pagine ‘storiche’ per il suo strumento che il repertorio contemporaneo, ambito nel quale esegue brani spesso a lui dedicati, di grandi autori del Novecento (da Nono a Kancheli, da Glass a Sciarrino, da Gentilucci a Fitkin).

Nel concerto conclusivo, Federico Mondelci sarà accompagnato al pianoforte da Nicola Brancale, con un programma che include brani di P. Creston, D. Milhaud, A. Jolivet, C. Koechlin.

Nell’occasione, si esibirà anche l’Orchestra di Saxofoni degli Studenti del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.