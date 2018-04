A Palazzo Pesce Andrea Gargiulo e Silvana Kühtz danno vita a To Be or Not to Be…Bop, un concerto di musica e parole

Sabato 5 maggio alle ore 20.30 a Palazzo Pesce Andrea Gargiulo e Silvana Kühtz daranno vita a To Be or Not to Be…Bop, un concerto di musica e parole a Mola di Bari.

New York, anni Quaranta. Miles Davis, Chat Beker, Thelonious Monk, Billie Holiday ancora non hanno idea di star scrivendo la storia di un nuovo genere musicale: il jazz. In questo mondo dalle sonorità nuove e ricche di glamour, cui sente di appartenere, spicca la figura della baronessa e appassionata mecenate Kathleen Anne Pannonica Rothschild de Koenigswarter.

A guidare lo spettatore in questo viaggio fra le esistenze dei grandi di questa epoca musicale saranno proprio le parole di Pannonica, affidate alla voce di Silvana Kühtz, ricercatrice universitaria barese. Convinta che la poesia sia per tutti, studia e ricerca meticolosamente le fonti e riscrive la storia del jazz, raccontandola nei panni stravaganti e a tratti leggendari della baronessa. Andrea Gargiulo, napoletano che ha fatto del jazz la propria vita insieme alla musica corale e alla direzione di coro, la accompagna al pianoforte proponendo i grandi classici del jazz in personali arrangiamenti. Le parole di Pannonica ricostruiscono le personalità dei mostri sacri con aneddoti poco conosciuti, fotografie originali proiettate sulla scena, episodi e incontri realmente accaduti. Ed emerge così una storia nuova, che non si legge nei libri sul jazz.

To Be or Not to Be…Bop fa parte di Poesia in Azione, progetto nato per seminare la poesia ovunque, fuori dalle austere stanze dell’accademia, e farla atterrare a voce alta in contesti non tradizionali.

Ticket: 10 euro

sabato 5 maggio 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – pal azzopesce@yahoo.it