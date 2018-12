'Cantiamo il Natale', il tradizionale concerto di Natale della Basilica di San Nicola

Sabato 22 Dicembre alle ore 20,30 saremo felici di salutarvi per le festività Natalizie nella Basilica di San Nicola.

Il tradizionale concerto di Natale della Basilica di importanza laica e religiosa al contempo. Le "musiche di Natale" hanno finito per diventare un "genere"...

Occorre raccogliere sensibilità diverse eppure compatibili per celebrare due cose: il mistero che pervade una parte della nostra umanità e il passaggio che ci regala la natura in questi giorni. Il tutto con l'obiettivo di affermare ancora una volta che l'inclusione e la condivisione è la nostra unica speranza e la cristianità deve, mettendo al bando le sue ipocrisie, giocare Il suo ruolo.

(Roberto Ottaviano)