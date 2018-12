Concerto di Natale dell 'Ensemble della Bottega dell’Armonia nella chiesa di Santa Croce

Concerto di Natale per l’Orchestra La Bottega dell’Armonia, che venerdì 21 dicembre (ore 20), nella chiesa di Santa Croce, a Bari, propone un raffinato programma di musiche di Albinoni, Scarlatti, Vivaldi e Bach nell’ambito della undicesima Stagione concertistica. Una formazione giovanile, quella della Bottega dell’Armonia, composta da musicisti che, sin dalla più tenera età, suonano giocando per stare insieme nel nome di una passione. È questo lo spirito che unisce ragazzi provenienti da istituti privati, scuole medie a indirizzo musicale, conservatori e università: giovani ai quali La Bottega dell’Armonia offre occasioni di scoperta e potenziamento non solo delle abilità musicali ma anche delle qualità umane.

Anima e motore di questo laboratorio sono i maestri del Quartetto d’archi Felix, da anni impegnati nell’attività concertistica e didattica. L’orchestra, la cui preparazione - anche nelle sue varie declinazioni da camera - avviene attraverso incontri settimanali nella Scuola media “D’Aosta”, si è costituta alla fine del 2000 e in questi diciotto anni ha partecipato ad importanti rassegne italiane ed internazionali oltre ad esibirsi con importanti diretti e solisti nell’ambito delle proprie stagioni concertistiche, dal violinista “Premio Abbiati” Francesco D’Orazio al trombonista Michele Lomuto ai direttori Giovanni Pelliccia e Nicola Samale, quest’ultimo coinvolto anche nell’organizzazione di un Corso di direzione d’orchestra. La Bottega dell’Armonia ha, inoltre, tenuto tournée in Inghilterra, Francia, Albania e Austria e negli ultimi due anni ha partecipato ai Festival delle orchestre giovanili di Venezia e Cremona.