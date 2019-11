Nel Teatro AncheCinema lo spettacolo "The Chiristmas Secret" organizzato dall'associazione "Ingannevole come l'Amore"

Tempo di Natale e di grandi eventi per l'associazione "Ingannevole come l'Amore", che per quest'anno è riuscita a coinvolgere un'artista di calibro internazionale come Cheryl Porter, cantante statunitense e interprete della colonna sonora de "Il Re Leone", film di Jon Favreau, targato Disney, in testa alla classifica delle pellicole più viste dell'anno oltre che campione di incassi.

Da "il cerchio della vita" a tutte le altre celebri canzoni presenti nella pellicola cinematografica, Cheryl Porter, con la sue indiscusse doti vocali, dopo aver duettato e collaborato con grandi nomi della statura di Paolo Conte, Katia Ricciarelli, Tito Puente, Mariah Carey, David Crosby e Amii Stewart, calcherà il palco del teatro Anche Cinema di Bari, in data 23.12.2019, nel corso dello spettacolo "The Chiristmas Secret", organizzato dall’associazione “Ingannevole come l’Amore”.

L'obiettivo è quello di riscoprire la Bellezza della festa del Natale e di svelarne il suo segreto per viverlo in pienezza, attraverso un'esibizione teatrale condita da musica, immagini, danze e parole, che contribuirà a ridestare il cuore di chi deciderà di prendere parte alla serata.

A rendere l'evento ancor più centrale per le vostre festività, ci penserà l'intervento del dottor Mimmo Armiento, noto psicologo e psicoterapeuta, riconosciuto per la professionalità, preparazione e arte oratoria, svolge anche l’attività di relatore e conferenziere, è autore di numerosi libri editi Paoline, Porziuncola e San Paolo ed è stato spesso ospite di emittenti tv.

La presenza del dottor Mimmo Armiento è solo uno dei momenti che si offriranno al pubblico. Tra coloro che hanno confermato la loro presenza sul palco ci sono anche Liliana Pugliese, campionessa mondiale di flyng pole, e Candice Lippolis, a sua volta campionessa mondiale di tessuti aerei.

Non servono ulteriori informazioni: presentarsi è l'unico modo per comprendere dove lo spettacolo provarà a condurvi. È assicurata una carica di gioia e un pieno di emozioni.

L'appuntamento è dunque per la serata del 23 dicembre. Il Natale ha un segreto. Venite a scoprirlo!

È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI DELL’EVENTO IN TUTTI I PUNTI VENDITA VIVATICKET, SU WWW.VIVATICKET.IT, SU WWW.ANCHECINEMA.COM , E PRESSO IL BOTTEGHINO DEL TEATRO ANCHECINEMA DI BARI.

PER INFO : 3451108330 3405934428