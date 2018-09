Massimo Ranieri al TeatroTeam in "Sogno e son desto...400 volte!"

Dopo 400 repliche, quasi tutte sold out, lo spettacolo tornerà in scena in una versione aggiornata, sempre tra canzoni, aneddoti e colpi di teatro. Per Ranieri, il triplice ruolo di cantante, attore e narratore con il meglio del suo repertorio, la tradizione napoletana, omaggi a grandi sognatori e classici del cantautorato italiano. Ad accompagnarlo, l'Orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica).

CONCERTO DI NATALE Venerdì 21 Dicembre 2018 ore 21

PREZZI Poltronissima VIP: € 60 + € 1* Poltrona: € 50 + € 1* Galleria: € 40 + € 1*





* diritti di segreteria