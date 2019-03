I Neri per Caso aprono i festeggiamenti in onore della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte

Sarà la formazione dei “Neri per caso” ad inaugurare quei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana che, dal 26 al 29 aprile, vedranno la Città delle Grotte onorare la Patrona con un ricco programma di eventi civili e religiosi.

Dopo la processione e l’arrivo del quadro della Vergine in piazza Nicola e Costa, infatti, alle ore 21:15 di venerdì 26 aprile, la band proporrà uno show all’insegna della sua cifra distintiva, l’esibizione a cappella.

Formatisi a Salerno nel 1995, i “Neri per caso” possono vantare una lunga carriera professionistica: dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Le ragazze”, quindici album e collaborazioni con i grandi della musica italiana, da Mango, a Lucio Dalla, a Gino Paoli, a Baglioni, Raf, Luca Carboni, Ornella Vanoni, i Pooh, Renato Zero e tanti, tanti altri.

Sei i componenti - Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Daniele Blaquier – spendide voci specializzate nell’esecuzione canora senza l’accompagnamento di strumenti musicali.

Indubbiamente una scelta di gusto per il sodalizio organizzatore presieduto da Michele Guglielmi. Non resta che attendere, ora, gli ultimi dettagli degli appuntamenti in programma.