Nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2018 del Petruzzelli con Günter Neuhold e Benedetto Lupo

Dopo il grande successo del recital di Daniil Trifonov, arriva un nuovo appuntamento per la stagione concertistica della Fondazione Petruzzelli con l’Orchestra del Teatro, diretta dal maestro Günter Neuhold, e il solista Benedetto Lupo (pianoforte).

A preparare il Coro della Fondazione Petruzzelli il maestro Fabrizio Cassi.

PROGRAMMA:

• Concerto n.1, in Re minore per pianoforte e orchestra Op. 15 di Johannes Brahms

• Requiem für Mignon, in Do minore, Op. 98/b di Robert Schumann

• Suite n. 2 dal balletto Daphnis et Chloé di Maurice Ravel.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.bookingshow.it