Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nel teatro “Anche Cinema” di Bari

Giovedì 24 maggio, alle ore 21.00, nel teatro Polifunzionale “Anche Cinema” in Corso Italia, 112 a Bari (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Giovanni Pelliccia e con solista al violino, Myriam Dal Don.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Carl Maria von Weber: Oberon, Ouverture, Gioachino Rossini: Guglielmo Tell, Ouverture eLudwig van Beethoven Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.61.