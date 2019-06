L'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana in concerto al Teatro Anchecinema di Bari

Mercoledì 12 giugno, alle ore 21.00, nel Teatro Anchecinema in Corso Italia, 112 a Bari (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Giancarlo De Lorenzo e con la partecipazione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano al piano.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Carl Czern Concerto per pianoforte a quattro mani e orchestra e Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 101 “L'orologio” in re maggiore.