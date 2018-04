Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana all’Archivio di Stato a Bari

Giovedì 26 aprile, alle ore 21.00, presso l’Archivio di Stato a Bari (Via Pietro Oreste, 45) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto da Gianna Fratta, pianista e direttore d’orchestra nei più importanti teatri del mondo e con solista al pianoforte il giovanissimo compositore pugliese, Mattia Vlad Morleo. L’ingresso è libero.

In programma brani di Mattia Vlad Morleo Le Départ et le Voie, Charles Gounod: Sinfonia n. 1 in re maggiore e Gabriel Faurè Pavane op. 50 e Pelléas et Mélisande - Suite per orchestra op. 80.