Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nella Cattedrale di Bari

Sabato 26 ottobre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Vincenzo Perrone e con la partecipazione di Giuseppe Carabellese al violoncello.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Vincenzo Perrone “e Le Gia” per violoncello e orchestra (composizione scritta in memoria delle tante vittime innocenti della strada - prima esecuzione assoluta) e Antonin Dvorak Concerto in si minore per violoncello e orchestra op. 104 e Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal nuovo mondo”.

L’ingresso è libero.