“Beethoven, il Titano”: concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nella Cattedrale di Bari

Venerdì 8 novembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto dal titolo “Beethoven, il Titano” diretto dal maestro svedese, Ola Rudner e con la partecipazione di Pasquale Iannone al pianoforte.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Ludwig Van Beethoven Ouverture “Le creature di Prometeo”, Concerto per pianoforte e orchestra n.5 op.73 “Imperatore” e Sinfonia n.5 in Do minore op.67. L’ingresso è libero.