Orchestra della Fondazione Petruzzelli in “Concerto sinfonico Mozart e Beethoven" al Teatro Mercadante

L’overture de “Le nozze di Figaro”, ossia la folle giornata (K 492) introduce la prima delle tre opere italiane scritte dal compositore salisburghese su libretto di Lorenzo Da Ponte.

Beethoven si avventurò relativamente tardi nel mondo sinfonico: all’età in cui finì di licenziare la sua prima, Wolfgang Amadeus Mozart ne aveva già composte trentasei; la una grammatica profonda della prima Sinfonia di Beethoven rispetta i canoni del linguaggio classico, mentre in superficie l’accumulo incessante dei materiali produce la sensazione di un fluire ininterrotto, irregolare, tale da aprire l’organismo chiuso della sinfonia a ogni sorta di invenzione e di improvvisazione.

I due capolavori incorniciano un altro gioiello mozartiano: ultimo dei quattro concerti per corno e orchestra scritti da Mozart e dedicati al virtuoso Leutgeb. Mozart lo terminò a Vienna nel giugno 1786 ma fu pubblicato solo molti anni dopo la sua morte. Lo strumento richiesto era a quel tempo il “corno naturale” che aveva bisogno di appositi congegni (le ritorte) per poter passare da una tonalità all’altra. Emanuele Urso è uno dei massimi virtuosi dello strumento. La sua presenza insieme al direttore Giovanni Rinaldi rappresentano un nuovo significativo gesto di generosità e amicizia nei confronti del Teatro Mercadante di Altamura da parte della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli di Bari.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart – Nozze di Figaro ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto per Corno e Orchestra n. 4 in Mi bemolle maggiore K 495

Ludwig Van Beethoven – Sinfonia n. 1 op. 21

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Direttore Giovanni Rinaldi

Corno Emanuele Urso

20/04/2018 alle 21:00

Teatro Mercadante