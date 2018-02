L'Orchestra della Fondazione Petruzzelli in concerto ad Altamura

Questo concerto, oltre alla particolare bellezza dei brani in programma, si caratterizza per il rapporto di stretta connessione che lega i due autori della prima parte con Beethoven, autore della sinfonia della seconda parte, che di Haydn fu allievo e di Cherubini, ed in particolare della Medea, grande ammiratore.

Ma procediamo con ordine: la maestria di Cherubini è grande nel restituire intatta la forza tellurica e la straordinaria modernità, nella rappresentazione dei sentimenti della maga della Colchide, che già Euripide seppe evocare nel suo testo, realizzando uno dei più fulgidi esempi di un’estetica particolarmente affine al “fuoco” dell’età napoleonica. Nell’ouverture

della Medea, rappresentata a Parigi per la prima volta nel marzo del 1797, Cherubini, fin dall’inizio ci introduce senza esitazioni nell’appassionante contrasto di sentimenti in cui si dibatte la protagonista, nei toni angosciati e fatalmente minacciosi per l’onta del tradimento subito da Giasone.

In netto contrasto l’equilibrio di “papà” Haydn, capostipite incontrastato della musica “classica” propriamente detta. Nel concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore, composto nel 1796, il nostro, approfittando di un’innovazione tecnica apportata allo strumento dal dedicatario del concerto, Anton Weidinger, traccia, attraverso i tre movimenti, un percorso di notevole nitore e luminosità. Dal primo movimento Allegro, che scorre con decisione e semplicità, si passa attraverso un secondo movimento Andante, più lirico ed intenso, nel quale già si possono cogliere le cellule tematiche del futuro inno tedesco, per giungere al finale sempre Allegro, ma più movimentato e dinamico del primo, con slanci della tromba che sembrano rievocare felicemente la lucentezza di brani del recente passato barocco.

Giungiamo, infine, al trait d’union del concerto di questa sera: Ludwig van Beethoven. Questa quarta sinfonia, in Si bemolle maggiore op.60, composta dal gigante di Bonn in breve tempo nel 1807, si caratterizza, attraverso i suoi quattro movimenti, per scorrevole semplicità in generale e notevole dinamicità ritmica, non senza, però, contrasti interni e momenti drammatici, che preconizzano gli esiti successivi fino ai più estremi, come nell’adagio introduttivo del primo movimento, già nell’organico orchestrale contenuto

e pensato per l’orchestra di palazzo del conte von Oppersdorf.

PROGRAMMA

Luigi Cherubini – Médée ouverture

Joseph Haydn – Concerto per Tromba e Orchestra in Mi bemolle maggiore

Ludwig Van Beethoven – Sinfonia n. 4 op. 60

• Orchestra della Fondazione Petruzzelli •

Direttore Elio Orciuolo

Tromba Giovanni Nicosia

07/02/2018 alle 21:00

Teatro Mercadante

Piazza Francesco Saverio Mercadante

70022 Altamura BA