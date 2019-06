Concerto l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana a Giovinazzo per i 200 anni dell’Istituto Vittorio Emanuele II

Venerdì 28 giugno, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Domenico a Giovinazzo, in occasione delle iniziative per i 200 anni dell’Istituto Vittorio Emanuele II, promosse dall’Associazione culturale Quelli dell’Ive, composta da ex allievi dell’istituto sparsi in Italia e nel mondo, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitanasi esibirà in un concerto diretto dal maestro, Francesco Lentini. In programma l’esecuzione di brani di: Nino Rota Salve Regina (trascrizione per archi di Angela Montemurro dall’originale per voce e pianoforte, in prima esecuzione assoluta), Wolfang Amadeus Mozart Sinfonia n. 29 in La Maggiore K 201, Angela Montemurro Ritratti di Amici in un interno suite per piccola orchestra (opera commissionata dall’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana in prima esecuzione assoluta).

L’ingresso è libero.