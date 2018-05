Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana al Teatro Abeliano di Bari

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Bruno Aprea. (Info biglietti: intero € 10,00, ridotto € 5,00).

In programma l’esecuzione della Sinfonia n° 8 in Si min. D 759 “Incompiuta” di Franz Schubert e della Sinfonia n° 2 in re maggiore. op.73di Johannes Brahms.