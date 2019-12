L'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana in concerto al Teatro AncheCinema 

Giovedì 12 dicembre, alle ore 21.00, nel Teatro Anchecinema in Corso Italia, 112 a Bari (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Filippo Arlia.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia n. 31 di “Parigi”in re maggiore K. 297 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n.6 “La piccola” in do maggiore D. 589 di Franz Schubert.