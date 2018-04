A Bari il Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana all’Archivio di Stato

Giovedì 3 maggio, alle ore 21.00, presso l’Archivio di Stato a Bari (Via Pietro Oreste, 45) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Giovanni Rinaldi, e con solista Francesco Palazzo. L’ingresso è libero.

In programma brani di: Angelo Raffaele FRANGIONE: Le Dolomiti Lucane, per oboe, corno, herdenglocken e orchestra d'archi, Alexander BORODIN: Sinfonia n. 3 in la minore, Charles IVES: The Unanswered Question, Edward ELGAR: Serenata in mi minore op. 20 per archi e Paul CRESTON: Concerto per fisarmonica e orchestra op. 75.