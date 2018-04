Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari

Giovedì 12 aprile, alle ore 20.30, nella Chiesa matrice Santa Maria del Fonte a Bari – Carbonara (in Piazza Santa Maria Del Fonte, 11) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Lorenzo Passerini (ingresso libero).

In programma brani di: Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro, Ouverture, Edward Grieg Holberg, Suite per archi, Piergiorgio Ratti “LP”, per trombone e archi op.17 e di Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21.