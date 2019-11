L’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari e Castellana Grotte

Martedì 26 novembre, alle ore 21.00, nella multisala Showville di Bari (Via Giannini, 9), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Fabrizio Dorsi e con la partecipazione di Maria Cristina Buono al pianoforte.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D. 485 di Franz Schubert e Concerto n.1 in mi minore op.11 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin.

Info: i biglietti saranno disponibili presso il botteghino del Teatro Showville il 26 novembre dalle ore 19.00 al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Il concerto sarà replicato mercoledì 27 novembre, alle ore 20.30, nella parrocchia Il Salvatore a Castellana Grotte (Via della Resistenza, 77). L’ingresso è libero.